СМИ: Правительство просит сербов не выбрасывать гранаты в мусорные баки

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Согласно принятому в феврале парламентом Сербии закону, граждане могут безнаказанно сдать оружие и боеприпасы в полицию до 4 июня. В противном случае владельцам грозит до пяти лет лишения свободы.

Опасаясь того, что люди начнут выбрасывать оружие в помойку, МВД страны выпустило следующее заявление: «Призываем граждан не выбрасывать ручные гранаты и взрывоопасные предметы в помойку (...) Вместо этого необходимо позвонить в ближайший полицейский участок. Сотрудники правоохранительных органов максимально оперативно приедут и заберут оружие».

Читайте такжеНа свалке в центре Киева нашли 6 гранатПо новому закону, владельцы огнестрельного оружия и боеприпасов должны проходить медицинское обследование, в том числе у психиатра. Необходимость в таких мерах, как отмечает агентство, появилась после резкого роста числа преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Предполагается, что на руках у жителей страны находятся сотни тысяч единиц неучтенного оружия и боеприпасов, часть из них сохранилась еще со времен конфликтов на территории бывшей Югославии (1991-2001). По разным оценкам, которые называют в полиции, речь идет о 200-900 тысячах стволов и единиц боеприпасов.