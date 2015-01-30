В Харькове кот забрался на мясокомбинат и поел деликатесов на 6 тысяч гривень (видео)

Мол, четвероногий несанкционированно вторгся на склад готовой продукции и несколько суток подряд объедался там деликатесами, сообщает ТСН.

В конце концов гурмана поймали и сдали в городской приют для животных. Когда посчитали убытки, были шокированы суммой в шесть тысяч гривень. На предприятии утверждают, что кот выбирал самые дорогие продукты.

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Сейчас задержанный - в клетке на сухом корме. Несколько харьковчан уже требовали освобождения хулигана из-под стражи - хотели забрать кота на перевоспитание. И на волю животное не выпустили - обещали освободить после 45-дневного карантина.

Напомним, ранее в России кот залез в витрину и пообедал морепродуктами почти на 20 тысяч гривень. Животное застукали за поеданием кальмара горячего копчения и сушеной камбалы.