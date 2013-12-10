Ни слова о Блохине

Больше года проработал в киевском "Динамо" один из сильнейших игроков команды 70-х – 80-х годов, "живая легенда" клуба Олег Блохин. Вот только стать для родного клуба такой же легендой-тренером ему, видимо, уже не суждено.

Затяжной спад в команде, начавшийся в сентябре прошлого года, привел к отставке Юрия Семина. Но с приходом Блохина стабилизировать ситуацию так и не удалось. Более того, команда завершила прошлый сезон на рекордно низком для себя за более чем 20 лет проведения украинского чемпионата третьем месте, а большую часть нынешнего сезона была в таблице и вовсе пятой.

Все это как-то мало вяжется с тем фактом, что в летнее межсезонье киевляне провели рекордную по дороговизне трансферную кампанию, приобретя игроков, уже успевших отлично зарекомендовать себя в серьезных западных чемпионатах. Если раньше киевляне совершали по одной, максимум, две громких покупки за одно трансферное окно, то теперь их было целых пять. Тем не менее, эффект этих трансферов оказался нулевой. Ну, или совсем-совсем минимальный. Мбокани, Лэнс, Тремулинас, Беланда, Драгович – все они выходят на поле, исправно отрабатывая свой контракт. Мбокани даже регулярно забивает голы в матчах, которые, впрочем, зачастую не приносят киевской команде желаемых успехов. Но вот о едином целом, командной игре, - речи вообще не идет. Игроки проявляют индивидуальное мастерство, но, сказать, что они выполняют тренерскую установку, или вообще понимают своего тренера, было бы явным преувеличением. А иногда и вовсе складывается впечатление, что на свою новую команду им откровенно наплевать. Иначе, чем объяснить удаление Мбокани в самом начале гостевого матча Лиги Европы с швейцарским "Туном", где он якобы обругал сам себя, но судья, владеющий французским, расценил это как оскорбление в свой адрес...

Я долго думал, чем же может быть обусловлено такое поведение, но никаких внятных ответов сам себе так и не придумал. Низкие контракты? Так игроки с такими именами, как нынешние новички "Динамо", сроду бы не подписывали договор с командой из, мягко говоря, не самой привлекательной Восточной Европы, в котором прописаны неадекватные их потребностям суммы. Да и ранее "Динамо" тратило огромные деньги на игроков топ-уровня. Тот же португалец Мигель Велозу чего стоит! Кстати, абсолютно потерявший мотивацию и интерес к игре за последний год. Иначе ничем не объяснить его колоссальный регресс. Отсутствие Лиги чемпионов? Так все изначально знали, куда едут. "Динамо" ни при каких раскладах не попадало в главный турнир Европы. Плохие условия? Так база в Конча-Заспе вроде как одна из самых современных в мире и ее периодически нахваливают заезжие эксперты. Ее даже сборная Украины во время проведения Евро-2012 никому не отдала, хотя претенденты были.

Я даже составил список вопросов на тему "что происходит с "Динамо"?" и поехал с ним в Кончу-Заспу, на проходную, но игроки команды никак не желали идти на контакт. Шовковский, Гусев, Ярмоленко, Хачериди... Не то, чтобы кто-то в принципе отказывался беседовать. Но ответы на конкретные вопросы содержали набор традиционных в таком случае пространных фраз: «сейчас – не время», «в коллективе идет нормальная работа», «мы готовимся к следующему матчу». В последнее время к ним прибавилась фраза "мы идем на поправку, все нормально".

Действительно, был период, когда команда не проигрывала на протяжении 10 матчей. За счет этого и выбралась на второе место в таблице по итогам осенней части Премьер-лиги. Но провалы, нет-нет, да и случались. А последнее еврокубковое поражение скромному бельгийскому "Генку" (1:3) и вовсе поставило коллектив на грань вылета из Лиги Европы. И это в группе с такими скромными оппонентами, как "Генк", швейцарский "Тун" и австрийский "Рапид", где киевляне "с закрытыми глазами" должны занимать первое место! Проблемы – очевидны, но очевидно также и то, что о них не хотят говорить в открытую.

Кстати, это далеко не первое проявление своеобразного чувства коллективизма в "Динамо". Весной я писал материал по итогам сезона 2012/13, запомнившегося тем самым рекордно низким третьим местом команды в Премьер-лиге. Тогда я попытался опросить экспертов. Откликались только нейтральные специалисты, никогда не имевшие отношения к "Динамо". Те же, кто работает в системе клуба (например, тренером детской команды) или просто является экс-игроком команды, от комментариев воздерживались. А то и прямо говорили, что не хотят говорить о бедах своего коллектива. Кстати, и ранее приходилось сталкиваться с подобным, когда случались у клуба трудные времена. Но, разумеется, абсолютно другим было отношение спортсменов к журналистам, когда все шло хорошо.

Видимо, эту модель отношений отлично усвоил и сам Блохин, периодически попадающий в неприятные истории с коллегами-журналистами. Особенно его "достали" разговоры об увольнении. А ведь именно это сейчас является наиболее приемлемым выходом из критической ситуации, которая уже второй сезон наблюдается в клубе.

У Блохина есть козырь. Команда идет на втором месте в турнирной таблице. А впереди, в первом весеннем туре после возобновления чемпионата, игра с донецким "Шахтером". И, кто знает, при благоприятном стечении обстоятельств обострение борьбы за титул чемпиона Украины. Да и в Лиге Европы команда все-таки должна выйти в плей-офф. С большим трудом верится, что даже нынешнее "Динамо" может умудриться проиграть на своем поле "Рапиду".

Но ведь у «ДК» нет главного – игры. И об этом не говорят и не пишут сейчас разве что на заборе. Да и то потому, что на заборе – том, что на Майдане – пишут сегодня совсем о другом.

И только в клубе этого не замечают, «идет планомерная кропотливая работа». «Команда готовится к следующему матчу». Ни слова о Блохине.

Кирилл Стадниченко