Медведчук-фактор: ставка или дымовая завеса?

Появление в стилистике «чертик из табакерки» Владимира Путина на круглом столе, организованном «Украинским выбором», реанимировало разговоры о политических перспективах Виктора Медведчука куда эффективнее, чем годичная недешевая агитационная кампания Виктора Владимировича. Есть ли у него шансы побороться за президентское кресло через полтора года?

Последний объективный показатель популярности политического проекта, в котором принимал участие Виктор Медведчук – 1,01% голосов избирателей, отданных за блок «Не ТАК!» весной 2006 года. Можно много и не совсем безосновательно говорить об «оранжевых» кознях, но Виктор Владимирович принял решение сложить с себя полномочия лидера СДПУ (о). После этого он не только занимался юридическим бизнесом, но и был проводником для Юлии Тимошенко по кремлевским коридорам и занимался нормативно-проектным обеспечением переговоров лидеров «Батькивщины» и Партии регионов о разделении страны на двоих путем внесения изменений в Конституцию. Еще один показательный факт: после избрания Януковича президентом Медведчука неоднократно сватали на разнообразные должности в исполнительной власти, но эти предположения оказались обыкновенными страшилками.

Знаки внимания со стороны Путина помогают его куму Медведчуку оставаться на плаву в тихом болоте украинской политики. Минувшим летом российский президент побывал на крымской даче Виктора Владимировича, несколько дней назад почтил присутствием круглый стол «Украинского выбора». Оба раза – на фоне безрезультатных переговоров Путина и Януковича, которому в прошлом году пришлось несколько часов ждать российского коллегу, решившего заскочить в лагерь социально близких байкеров. Владимир Владимирович не скрывает, что ему не по душе европейские потуги Украины, но конкретных предложений, способных отвернуть официальный Киев от сближения с ЕС, не делает. То ли дожидаясь полной и безоговорочной капитуляции украинской власти, то ли понимая, что российские энергетически ресурсы отнюдь не безграничны, да и далеко не безвозмездны.

Это не означает, что Россия будет спокойно наблюдать за украинскими президентскими выборами. Москву подстегивает триумф «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, сумевшей резко осадить Михаила Саакашвили, несколько лет бывшего главным противником Кремля. Поэтому и с президентской кампанией в Украине у российского правящего класса связаны определенные надежды. Следует отметить, что диапазон оценок нашей страны в соседском истеблишменте узок: от «временно потерянной территории» до «ненадежного союзника». РФ не пыталась выстраивать равноправные отношения с Украиной за все годы независимости, и не имеет оснований менять свои подходы сейчас.

Шансы Виктора Медведчука стать «кандидатом Кремля» в украинской президентской гонке невысоки. Виктор Владимирович поднаторел в закулисной политике, но космически далек от того момента, когда за него в закарпатском избирательном округе проголосовали практически все пришедшие на участки избиратели. Медведчук располагает сплоченной командой, но так и не сумел стать властителем дум украинцев. Зато существование налаженных контактов по линии Путин – Медведчук ни у кого не вызывает сомнений. Виктору Медведчуку вряд ли удастся осуществить собственный прорыв в группу лидеров президентского рейтинга, но он вполне может стать координатором пророссийских кандидатов на выборах президента.

Одна из особенностей украинской политики – дефицит украиноцентризма. Еще со времен Богдана Хмельницкого казацкая старшина вертела головами по сторонам, выискивая подходящих союзников в Варшаве, Стамбуле, Стокгольме, Москве. Сегодня на европейском направлении нет полной очевидности, но много желающих убедить ЕС, что с Украиной можно иметь дело. Но нет недостатка и в желающих сыграть по партитуре, написанной в Кремле, причем на этот раз ставка будет сделана не на Виктора Януковича. Разнообразие заигрывавших с Москвой за последние годы украинских политиков позволяет буквально засыпать бюллетень для голосования на президентских выборов кандидатами с разной степенью пророссийскости. Похоже, главе государства и Партии регионов предстоит на собственной шкуре ощутить все проколы во внутренней и информационной политике, если в России решат сыграть главную закулисную роль в украинской президентской кампании, поскольку дружба с великим соседом – один из краеугольных камней политической позиции Януковича.

Особенность позиции Медведчука заключается в том, что его фигура вызывает публичное неприятие у представителей власти и оппозиции, но и те, и другие не прочь были воспользоваться его помощью. Да и от российских подачек в виде информационных ресурсов или финансовых инъекций откажется далеко не каждый кандидат в украинские президенты. Поэтому Виктора Владимировича не нужно рассматривать как кандидата в президенты, он планирует стать проводником выбора в пользу России, прикрываясь «Украинским выбором».

Евгений Магда