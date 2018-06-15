Неделя в цифрах

0,17% оправдательных приговоров вынесли украинские суды в 2012 году. Это наименьший показатель за последние семь лет. За год в стране осудили 165 тысяч человек, а оправдали всего 275.

2 народных избранника – Сергей Власенко (Батькивщина) и Андрей Веревский (Партия регионов) - на этой неделе досрочно лишились депутатских мандатов по решению Высшего административного суда Украины. По мнению суда, Власенко незаконно совмещал депутатство с адвокатской деятельностью, а Веревский возглавлял коммерческую компанию. Иск в суд на совместителей подал спикер ВРУ Владимир Рыбак.

2 золотые медализавоевали украинские легкоатлетки на чемпионате Европы в закрытом помещении в Швеции. Победными для нас оказались забег на 800 метров и тройной прыжок. В беге победу Украине принесла Наталия Лупу, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 00,26 секунд, а в секторе для прыжков не нашлось равной Ольге Саладухе с результатом 14,88 м.

4-ое место в мире после России, Тайваня и Германии занимает Украина по количеству выходящих кибератак. Такие данные обнародовал ведущий немецкий оператор связи Deutsche Telekom. По его данным, только за последний месяц с украинских серверов было совершено 566,54 тысяч атак.

8,5 лет лишения свободы получил 38-летней гражданин Украины Андрей Куц от Королевского суда Мейдстоуна (Великобритания) за организацию нелегальной миграции в Британию. Осужденный признал себя виновным. В 2005 году Куц уже был осужден за организацию нелегальной миграции в Майями (США).

14% всех зарегистрированных в Украине лекарств (более 1300 из 9400) оказались под запретом из-за введения новых требований сертификации GMP.

19% преимущества получил бы над Виктором Януковичем во втором туре президентских выборов Виталий Кличко, если бы они состоялись в ближайшие выходные. 49% голосов отдали бы ему избиратели против 30,2% у действующего главы государства . Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг». Если бы во второй тур выборов вышли В.Янукович и А.Яценюк, то 33% опрошенных поддержали бы нынешнего президента, а 40% – лидера партии «Батькивщина»,

20 марта, то есть в третьей декаде месяца, следует ожидать существенного потепления во всех регионах страны по данным Гидрометцентра.

47-ое местозанял олигарх Ринат Ахметов в новом рейтинге американского издания Forbes. Состояние Ахметова оценили в 15,4 млрд долларов, что на 600 млн долларов меньше, чем в прошлом году (тогда он занимал 39 место). Кроме него в рейтинг вошли еще девять украинцев. Первую строчку в глобальном рейтинге миллиардеров уже четвертый год подряд удерживает владелец латиноамериканской телекоммуникационной империи America Movil Карлос Слим Элу с состоянием в 73 млрд долларов.

52-ое место в новом рейтинге Международного института футбольной истории и статистика (IFFHS) занял донецкий «Шахтер», поднявшись с 59 позиции и став лучшей командой страны. Харьковский «Металлист» опустился с 44 места на 58-ое, а киевское «Динамо» наоборот - с 88-ой позиции шагнуло на 79-ую.

65 из 445 народных депутатов седьмого созыва Верховной Рады обнародовали информацию о своих помощниках по просьбе общественной организации «Опора». Среди тех, кто ответил на просьбу - 42 представителя фракции "Удар", 13 - ВО "Батькивщина", 4 представителя Партии регионов, трое – из ВО "Свобода" и трое внефракционных.

76-ое место из 140 стран заняла Украина в рейтинге туристической конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум. С прошлого года стране удалось подняться на 9 позиций. Лидерами рейтинга стали Швейцария, Германия, Австрия, Испания и Великобритания. Критериями рейтинга являются 14 показателей, среди них - политическая ситуация, безопасность, инфраструктура и другие.

100-ю позицию заняла Украина среди 151-ой страны в рейтинге Happy Planet Index - наиболее благополучных для проживания стран - в 2012 году, составленном британской организацией New Economics Foundation. В первой десятке счастливых лидируют страны Центральной Америки и Карибского бассейна.

205 ложных сообщения о минировании зарегистрировало украинское МВД в 2012 году (по состоянию на 20.11.2012). В итоге было раскрыто 132 уголовных дела и выявлено 118 человек, которые их совершили. В 2011 году было зарегистрировано 170 таких преступлений, 99 уголовных дел раскрыто, 96 виновных выявлено.

800 экземпляров 21-томного сборника стенограмм заседаний Верховной Рады шестого созыва, существовавшего с 2007 по 2012 год, в золотом тиснении издал украинский парламент за бюджетные средства. Один сборник обошелся налогоплательщикам более чем в 2 миллиона гривен.

47 000 женщинпроходят службу и работают в Вооруженных Силах Украины. Среди них почти треть – это женщины-военнослужащие. Более 1600 из них – офицеры, более 4700 - сержанты и 9770 - солдаты военной службы по контракту. 370 девушек учатся в высших военных учебных заведениях.

1 000 000 гривенпообещал украинский бизнесмен Вадим Рабинович, на которого было совершено покушение 4 марта, тому, кто поможет найти и задержать человека, который бросил взрывчатку в его авто.

1 200 000 канадских долларовпланирует выделить Канада на совместный проект с Украиной по укреплению свободы слова и СМИ. По словам министра гражданства, иммиграции и многокультурности Канады Джейсона Кенни, программа рассчитана на 2 года.

2 000 000 долларов США (около 16 миллионов гривен) получил через два дня после убийства Евгения Щербаня сын Владимира Щербаня со счета супруги убитого. Об этом в рамках следственных действий заявил защитник экс-премьер-министра Сергей Власенко.

15 000 000 цветовукрасят столицу Украины в этом году, из них – один миллион роз. Ими планируют украсить придомовые территории, улицы, парки и скверы.

3 693 000 000 гривен, направленных на реконструкцию аэропорта «Борисполь», использованы неэффективно. В частности, по результатам проверки Счетной палаты, строительство ВИП-зоны в терминале D привело к увеличению долговых кредитных обязательств МА «Борисполь» на 2648,4 миллионов гривен, в то время как для обслуживания делегаций и ВИП-персон хватило бы возможностей терминала С.

66 410 000 000 гривен – на такую сумму провели тендеров госпредприятия в Украине в январе-феврале этого года по данным «Вестника государственных закупок», что вдвое меньше чем за этот же период 2012 года (133,26 млрд гривен). Резкое падение опубликованных данных о тендерах произошло после вступления в силу закона о выводе из-под действия закона о госзакупках закупок госпредприятий, которые осуществляются за собственные средства.

Анастасия Береза