Главное за день: обзор топ-новостей

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Янукович хочет, чтобы Украина адаптировала некоторые нормы Таможенного союза

Украине стоит рассмотреть возможность адаптации национального законодательства к некоторым нормам Таможенного союза, считает Президент Украины Виктор Янукович.

В Киеве «заминировали» офис Киевстара

В Киеве аноним сообщил о заминировании центрального офиса компании "Киевстар". Однако, как оказалось, сообщение было ложным.

Депардье на самом деле - в Париже

Французский актер Жерар Депардье, о пребывании которого в Киеве сообщили некоторые СМИ, на самом деле находится в Париже.

Милиция: Степень вины Меладзе в смертельном ДТП определит суд

Адвокаты композитора и продюсера Константина Меладзе сейчас «мощно работают», а степень его вины в ДТП, в котором погибла 30-летняя женщина, определит суд.

В ЕС божатся, что не вводили новых правил декларирования налички

Европейский Союз не вводил никаких новых правил декларирования наличных при въезде и выезде из ЕС.

Власенко из рук в руки передал Тимошенко дозиметр

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко передал своей подзащитной, которая находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове, бытовой радиационный дозиметр. Накануне изъятый дозиметр ей передали тюремщики.

В Одессе обрушился недостроенный супермаркет: есть травмированные

В Одессе сегодня, 4 января, в обеденное время на углу улицы Марсельской и проспекта Добровольского обрушилось здание строящегося супермаркета «Таврия-В», травмированы трое строителей. К счастью, под грудами кирпича и металлоконструкций никого не обнаружено.