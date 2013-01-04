СМИ: Депардье прилетел в Киев

Сообщается, что актер должен посетить спектакль французского цирка "Феникс" и провести одно из закрытых мероприятий. На днях Депардье посетил винодельческое хозяйство в Херсонской области.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин предоставил Депардье российское гражданство. В письме российским журналистам Депардье отмечает, что обожает Россию и намерен выучить русский язык.

Эхо Москвы