СМИ: Депардье прилетел в Киев
08:18, 04 января 2013Общество
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Французский актер Жерар Депардье прилетел в Киев.
Гражданин России Жерар Депардье прилетел в Киев
Сообщается, что актер должен посетить спектакль французского цирка "Феникс" и провести одно из закрытых мероприятий. На днях Депардье посетил винодельческое хозяйство в Херсонской области.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин предоставил Депардье российское гражданство. В письме российским журналистам Депардье отмечает, что обожает Россию и намерен выучить русский язык.
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