В Одессе завершили разбирать завалы супермаркета – жертв нет

Под грудами кирпича и металлоконструкций никого не обнаружено.

Как проинформировал УНИАН заместитель председателя Суворовской райгосадминистрации Александр Ляшенко, у двух строителей, госпитализированных в первые минуты после обвала здания, «медики областной клинической больницы диагностировали черепно-мозговую травму и сильный ушиб, а у третьего зафиксировано шоковое состояние. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь».

”Причины возникновения обвала здания супермаркета надлежит установить специалистам, по состоянию на 4 января известно лишь, что обвал стен произошел при подаче строителями на второй этаж сооружаемого строения бетонной смеси”, - сказал А.Ляшенко.

Он также сообщил, что ”никого из руководства строительной фирмы «Югстрой», которая сооружает магазин, на объекте сейчас нет и получить объяснение о причинах обвала пока невозможно».

Заместитель председателя Суворовской райгосадминистрации также уточнил, что территория строительной площадки передана в пользование ООО «Лотос», а не компании «Таврия-В», как считали жители соседних домов. Надзор за строительством должно осуществлять Управление государственного архитектурно-строительного контроля.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Одессы Инна Верба, прокуратура Суворовского района Одессы рассматривает вопрос о проверке соблюдения законодательства строительной фирмой «Югстрой» по безопасности труда при сооружении новостройки по адресу ул. Марсельская, 1-3.

В проверке будут участвовать специалисты управления Госгорпромнадзора и ГУ МЧС, прибавила И.Верба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 января, в Одессе в обеденную пору на углу улицы Марсельской и проспекта Добровольского обвалилось здание сооружаемого супермаркета «Таврия-В». Трое рабочих, травмированных кирпичом, доставлены машиной «скорой помощи» в областную клиническую больницу. Спасатели МЧС разбирали завалы.