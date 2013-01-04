Янукович хочет, чтобы Украина адаптировала некоторые нормы ТС

Об этом он поведал в интервью газете «КП в Украине»

«Украина сегодня ищет инструменты и возможности для взаимовыгодного сотрудничества с этим интеграционным объединением. Ведь не стоит забывать, что страны Таможенного союза являются огромным рынком сбыта украинской продукции, товарооборот Украины с этой организацией превышает 60 млрд долларов США.

Считаю, что Украине стоит рассмотреть возможность адаптации в национальном законодательстве тех норм Таможенного союза, которые бы не противоречили нашим международным обязательствам. Сейчас над этим вопросом работают эксперты с обеих сторон. Планировалось, что к 18 декабря они подготовят конкретные предложения. Но встречу пришлось перенести на более поздний срок из-за того, что экспертам пока не удалось согласовать все нюансы будущих договоренностей», - заявил Янукович.