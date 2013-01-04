Милиция: Cтепень вины Меладзе в смертельном ДТП определит суд

Об этом в комментариигазете «Україна молода» сказал руководитель пресс-службы милиции Киевской области Николай Жукович.

«Факт смерти человека есть. Убийство ли это и какое именно - умышленное или по неосторожности и т. п. - должно определить следствие. В настоящее время назначено более десяти экспертиз, и только после их завершения можно говорить о вине водителя или пешехода, или вообще говорить о технической неисправности авто. Следователи должны быть уверены, что водитель мог избежать столкновения или наоборот», - подчеркнул Н.Жукович.

Кроме того он отметил, что следствие должно аргументированно изменить статус К.Меладзе со свидетеля на подозреваемого. «Но то, что он получит наказание в любом случае, это однозначно! Каким будет это наказание, определит судья в зависимости от степени вины водителя», - сказал Н.Жукович.

Он также сообщил, что адвокаты К.Меладзе сейчас «мощно работают». «То, что родня погибшей отказались от претензий к Меладзе, - логичный и понятный шаг. Новым УПК предусмотрено и согласие сторон, и подписание обоюдных договоров и т. п. Конечно, отсутствие претензий является смягчающим обстоятельством при определении наказания судом. Но не стоит гадать на кофейной гуще, поскольку должно завершиться следствие, а затем и суд» - сказал Н.Жукович.

Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное приключение с участием К.Меладзе произошло 27 декабря около 18.00 на 32-ом километре трассы Киев - Обухов.

Двигаясь в направлении Киева, водитель «Лексуса» неподалеку от остановки «П’ятихатки» совершил наезд на пешехода. 30-летняя женщина погибла на месте.

Информация о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Досудебное расследование проводит Следственное управление Главного управления МВД Украины в Киевской области.