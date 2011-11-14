Водитель сбил трое подростков на «зебре» - и пытался убежать
17:46, 14 ноября 2011Разное
1971 0
В Фастове Киевской области работники патрульной службы милиции задержали водителя автомобиля «Опель-вектра», который осуществил наезд на трех 17-летних учеников на пешеходном переходе и пытавшийся скрыться.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, двое ребят и девушка были доставлены каретой скорой помощи в Фастовскую центральную районную больницу. Позже девушка скончалась.
Милиция возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter