Водитель сбил трое подростков на «зебре» - и пытался убежать

В Фастове Киевской области работники патрульной службы милиции задержали водителя автомобиля «Опель-вектра», который осуществил наезд на трех 17-летних учеников на пешеходном переходе и пытавшийся скрыться.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, двое ребят и девушка были доставлены каретой скорой помощи в Фастовскую центральную районную больницу. Позже девушка скончалась.

Милиция возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан и находится в изоляторе временного содержания.