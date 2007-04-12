Международная конференция «Обмен знаниями между побережьями Черного и Северного морей» состоится 27 апреля в Одессе.

На форуме будут рассмотрены вопросы археологии, антропологии, городского планирования, защиты окружающей среды и культуры, сообщили корреспонденту УНИАН в городском управлении информации.

По словам заместителя руководителя управления Елены ВАРИЧЕВОЙ, председательствовать на конференции будет бывший сенатор по вопросам науки, научных исследований и культуры Берлина Адриен ГЕЛЛЕР. В форуме также примут участие британский журналист и историк Нил АШЕРСОН, известный театральный режиссер Эуженио БАРБА, украинский специалист по охране окружающей среды Виктор КАРАМУШКА, представитель Норвежского полярного института и Полярного центра защиты окружающей среды Ронни ААНЕС, архитектор и антрополог Моника ЗАВАДСКА из Польши, другие ученые и общественные деятели.

Конференция пройдет в рамках обширной серии встреч европейских театральных и кинорежиссеров, деятелей искусства и культурных организаций, которые собираются в Одессе для обсуждения проекта «Моря». Он рассчитан на три года и обеспечивает культурную связь между Одессой и еще 11-ю прибрежными городами Северного и Черного морей.

Проект осуществляется шведской культурной организацией «Интеркульт», которая спонсируется «Программой-2000» Европейского Союза и Европейским культурным фондом.