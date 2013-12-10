В Брюсселе состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы Украина - НАТО

От Украины участие в заседании приняла делегация во главе с первым заместителем Министра обороны Украины Александром Олейником. Делегацию НАТО возглавлял заместитель директора Департамента оборонных инвестиций Международного секретариата НАТО Эрнест Герольд.

Представители делегаций Украины и НАТО обсудили состояние и перспективы сотрудничества в оборонно-технической сфере, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено реализации проекта Трастового фонда НАТО/ПРМ по утилизации в Украине обычных боеприпасов, легкого вооружения и стрелкового оружия, противопехотных мин типа ПФМ-1, который по масштабам является крупнейшим в мире.

Справка. Совместная рабочая группы Украина – НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству действует под эгидой Комиссии Украина – НАТО и возглавляется с украинской стороны первым заместителем Министра обороны Украины, со стороны НАТО – заместителем директора Департамента оборонных инвестиций Международного секретариата НАТО.

Заседания проводятся дважды в год, поочередно в Украине и штаб-квартире НАТО. Первое заседание группы проведено в 2004 г. Участие представителей Украины в работе Совместной рабочей группы Украина – НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству является одним из механизмов конструктивного сотрудничества с Альянсом.