Украинские миротворцы провели вертолетные тренировки в Либерии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, они проходили днем ​​и ночью в простых метеорологических условиях. В качестве инструкторов полеты обеспечивали заместители командира 56-го ОВО - военные летчики 1-го класса подполковника Александр Чаплинский и Виталий Цапко.

Плановые полеты проходили на вертолетах типа Ми-8 и Ми-24. В течение летной смены экипажи выполнили задания с очередной проверки техники пилотирования, улучшили уже приобретенные навыки по видам летной работы и отработали элементы поисково-спасательных работ.

Экипажи выполнили специальные упражнения по установленным схемам полета в зону и по приборам, а также отработали задачи с одним работающим двигателем и полеты на площадку и боевое маневрирование.

По словам заместителя командира 56-го отдельного вертолетного отряда военного летчика 1-го класса подполковника Виталия Цапка, выполнение задачи миссии ООН может прийтись и на ночное время. Поэтому каждый летчик должен приобретать навыки, осуществляя тренировочные полеты ночью. Сложность выполнения таких задач обусловлена ​​ухудшением условий ведения визуальной ориентации, отсутствия линии горизонта и трудности глазомерных определений расстояния и тому подобное.