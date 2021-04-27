Перед визитом в Черное море катер Hamilton провел учения с американским эсминцем USS Roosevelt в Эгейском море.

В Черное море США отправили катер береговой охраны USCG Hamilton для совместной миссии с партнерами по НАТО и союзниками в Черноморском регионе.

Об этом сообщили в командовании шестого флота США, передает НВ.

Перед визитом в Черное море катер Hamilton провел учения с американским эсминцем USS Roosevelt в Эгейском море.

"Эти совместные операции улучшают наши возможности по обеспечению безопасности на море и повышают нашу готовность к выполнению ключевых миссий мирного времени", - сказал командир Hamilton, капитан Тимоти Кронин.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправит военные корабли Королевского флота в Черное море, в связи с ростом напряженности между украинскими и российскими войсками.

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Автор: Александр Топчий