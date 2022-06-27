На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину в Министерстве обороны США назвали "безответственными" слова российского диктатора Владимира Путина о том, что он передаст Беларуси комплексы "Искандер-М".
Комплексы о которых идет речь могут использовать ядерные боеприпасы. Об этом сообщает CNN.
Как пишет издание, стратегические силы США "следят за ситуацией в этом отношении", а Минобороны США "серьезно и серьезно относится к этой угрозе с самого начала".
"Конечно, каждый раз когда кто-то использует слово "ядерный", у вас возникают опасения. Честно говоря, довольно безответственно со стороны национального лидера говорить о применении ядерного оружия и делать это в общем в бесцеремонной манере. Все относятся к этому очень серьезно, когда вы используете этот язык", — пишет издание со ссылкой на представителя Пентагона.
Война в Украине и поведение Беларуси:
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой украины.
25 февраля появилась информация о том, что Беларусь может ввести свои войска на территорию Украины.
С первого дня вторжения российские войска использовали территорию республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.
10 мая начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич объявил о развертывании группировки сил Специальных Операций на границе с Украиной
23 мая стало известно о том, что Беларусь разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения и ведет разведку.
24 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование, потому что испугался военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии.
3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что белорусская армия получала приказ о нападении на Украине, но высшее военное командование его затормозило.
По состоянию на 5 июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.
16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.
17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.
18 июня 2022 года военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что Беларусь готовится к войне против Украины.
Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые могут применять, в том числе ядерные боеприпасы.
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