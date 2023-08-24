Власти Евросоюза не имеют на руках неопровержимых доказательств того, что главарь наемников действительно мертв.

На текущий момент нет верифицированного подтверждения, что Евгений Пригожин действительно был на самолете, который разбился, и погиб. Об этом заявил главный спикер Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, пишет CNN.

"Мы видели отчет об авиакатастрофе, в которой якобы погиб Евгений Пригожин, руководитель группы Вагнера, а также члены его окружения и члены экипажа. Но опять же, как и многие другие вещи в России, нам это очень трудно проверить, и поэтому мы не можем это комментировать", — отметил Стано.

По словам спикера, на будущие действия "группы Вагнера" повлияет не только "вероятная смерть Пригожина", но и "события в июне", когда наемники двинулись на Москву в рамках кратковременного восстания.

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Мог ли Пригожин выжить - версии

Пригожин слыл человеком, который любит устраивать информационные провокации, в том числе и довольно сложные по своей структуре. Именно поэтому некоторые наблюдатели предполагают, что главарь ЧВК "Вагнер" мог инсценировать собственную смерть, чтобы спастись от неминуемой расправы со стороны Кремля. Такое предположение высказала грузинская исследовательница Натия Сескурия.

Сомнений добавляет еще и тот факт, что Пригожин активно прибегал к конспирации во время своих перемещений. В частности мог сделать вид что летит одним самолетом, тогда как на самом деле пользовался другим. Известно, что в момент вчерашнего падения одного самолета Пригожина, другой его самолет тоже был в небе, но без происшествий смог приземлиться в Москве.

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