Замначальника Генштаба ВС Беларуси заявил, что в случае реализации "Западом" неких "замыслов", именно Польша с ее военной инфраструктурой станет первоочередной целью для ударов.

В Беларуси пригрозили Польше ракетными ударами в ответ на возможные "провокации стран Запада".

Соответствующее заявление сделал начальник главного разведывательного управления – заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси, генерал-майор Руслан Косыгин в комментарии журналистам, сообщает БЕЛТА.

Он заявил, что в случае реализации "Западом" неких "замыслов", именно Польша с ее военной инфраструктурой станет первоочередной целью для ударов:

"В то же время (и это надо понимать прежде всего польскому руководству) в случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры".

"Территория Польши, как, впрочем, и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против РФ и ее союзников", – заявил Косыгин.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что он "давно определил" роль Беларуси в украинско-российской войне. Он подчеркнул, что уже давно РФ и Беларусь создали "единую группировку вооруженных сил"

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