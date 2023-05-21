Санду заверила, что Молдова больше не будет принимать саммит СНГ.

Президент Молдовы Майя Санду выступила за выход из СНГ, поскольку РФ презирает интересы официального Кишинева.

Об этом Санду заявила интервью молдавском NonFiction. Глава государства подчеркнула, что Кишинев впредь не будет принимать саммиты СНГ. "То, что произошло за все время, продемонстрировало, что для Молдовы в этом сообществе хорошего не осталось", – высказала мнение президент.

Санду сказала, что Молдова готова к сотрудничеству с другими странами, в том числе в сфере торговли, но руководствуясь взаимоуважением.

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"Когда есть энергетический шантаж, пропаганда и когда РФ – потому что самая большая проблема здесь РФ – не уважает суверенность, выбор государства, то мы должны руководствоваться интересами наших граждан", – подчеркнула Санду.

Молдова и СНГ

В марте прошлого года после подачи заявки на вступление в Евросоюз, Санду объявила, что страна определит время выхода из СНГ, когда Молдова добется прогресса в евроинтеграции.

В настоящее время Молдова пока остается членом СНГ, но в апреле начала денонсацию некоторых договоров в рамках этой организации.

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