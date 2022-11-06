Российская журналистка Юлия Латынина: Путин ищет любые способы помириться, уже даже "теряя лицо"

Почему Запад медлит с поставками оружия Украине, возможно ли в России восстание населения для свержения путинского режима, почему не получится просто арестовать Путина как военного преступника и почему для Запада распад РФ может стать кошмаром в интервью УНИАН рассказала российская журналистка, писательница Юлия Латынина.

Недавно замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова написал в "Твиттере", что если Украина победит, мы применим ядерное оружие, покажем "кузькину мать". На это стоит реагировать и анализировать? Это надо понимать, как какой-то пьяный угар, либо это какой-то месседж Путина?

Нам не известно, ведет ли Медведев сам свой "Твиттер", или это делает нейросеть, которая так удачно притворяется пьющей литр водки, или его ведет команда пиарщиков.

Но в любом случае мне очень нравится первое начало этого предложения: "Если Украина выиграет". Согласитесь, что 9 месяцев назад, 6 месяцев назад, даже 4 месяца назад, никакой твит Медведева не мог начинаться со этих слов. На самом деле, его надо читать: "Когда Украина выиграет".

Путин ищет способы помириться

Он до этого даже не писал такого. Даже словосочетания "Украина выиграет" не было. А сейчас оно появилось, к чему бы это?

Совершенно очевидно, к чему идет дело. И мы впервые видим, что Путин не просто пытается перейти к оборонительной войне, а отчаянно пытается. Он ищет любые способы помириться, уже даже и "теряя лицо". Другое дело, что он живет в альтернативной реальности и использует несколько странные инструменты для того, чтобы помирится.

Например, он считает, что лишив Европу газа, она испугается, надавит на Украину и заставит ее помириться. В то же время после того, как он лишил Европу газа, президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер сказал: "Мы пересматриваем ошибочную политику Германии за последние 10 лет, и мы будем помогать Украине".

Я не уверена, что Путину доложили об этом. Я не знаю насчет Медведева с его нейросетью, но у Путина нейросети нету. У него есть бункер и он в нем живет. Эта война собственно и началась потому, что он верил тому, о чем ему докладывают, а не тому, что видел собственными глазами. И я полагаю, что до сих пор нет таких людей, которые осмеливаются ему доложить ровно то, что происходит.

Для Путина интернет – вражеское изобретение

А у него интернета тоже нет, он им не пользуется? Неужели действительно до него не доходит реальная информация? Все по методичкам, по папочкам, все написано…

Вы не понимаете. Для него интернет - это "вражеское изобретение". Его изобрело ЦРУ чтобы уничтожить Россию. Кроме того, там всё врут. А вот в папочке приносят "абсолютно святую правду". А то, что ему приносят в папочках, как ни странно, совсем из другой оперы.

Помните знаменитое досье "золотого дождя" (опубликованное в 2017 году изданием Buzzfeed секретное досье на избранного президента США Дональда Трампа, - УНИАН)? Там был бывший сотрудник английской разведки Кристофер Стилл, которому заказали американские пиарщики Клинтон что-то разведать про Трампа. И Стилл не то чтобы сам все высосал из пальца, он обратился к россиянину Игорю Данченко (впоследствии в США обвинили Данченко в даче ложных показаний ФБР, но в октябре 2022 года суд присяжных его оправдал, - УНИАН), который не имел никакого доступа ни к Путину, ни к его кухарке, ни к его собачке, ни к кому-то из Кремля. И этот Данченко тоже не смог все выдумать сам. Он обратился к своим университетским друзьям, пиарщице Роспотребнадзора или что-то в этом роде. После этого вся эта гопкомпания вместе написала, собственно то, что им на голову взбрело, что пишут боты, которым заплатили 10 копеек.

Досье "золотого дождя" было хорошим примером того, как все оказалось устроено изнутри, и это лишь кусочек. А теперь представьте себе то же самое, только умноженное на десять и еще с уклоном в идеологию.

Поэтому про боевых комаров и биолаборатории не придумывают специально для Совета безопасности ООН. Они сначала об этом говорят Путину. А он потом где-нибудь выступает и рассказывает, что вот на Западе мол специально собирают генетический материал русского человека для производства генетического оружия против россиян. Если биолаборатории в Украине - значит против россиян, при этом с точки зрения Путина россияне и украинцы - это "один народ".

Мне иногда кажется, что те люди, которые доносят ему такую информацию, просто издеваются над ним и смотрят, сработает или нет. Я просто не знаю, что нужно употреблять, чтобы озвучивать это, еще и на Совбезе ООН. Как в это можно верить и зачем это на весь мир озвучивать? Мне кажется мы копаемся в каком-то анамнезе сумасшедшего.

Сумасшедший живет в своем собственном бреду, это его индивидуальная "жилплощадь" и больше там никого нет.

А вот когда сумасшедшим становится правитель, то в его бреду вынуждена жить только его страна. Но в случае, если он ведет войну, как Путин, то соответственно еще и те люди, на которых он напал. И тогда его сумасшествие оборачивается ударами по энергосистеме, Бучами и Мариуполями.

Но такое в истории человечества было многократно. Любая плохо функционирующая бюрократическая система всегда заканчивается тем, что в ней возникает такой тип отношений, информационных потоков, который сделан для одного: обслуживать одного правителя, чтобы он слышал то, что ему хочется слышать. Естественно, когда такая система в итоге встречается с войной, то возникает масса неприятностей.

Один из примеров - "первая опиумная война", которую умудрился проиграть Китай в средине 19 века, при чем император не знал, что он проиграл войну и даже не знал, что он ее ведет из-за ложных донесений китайских чиновников. Еще один пример – испанский конкистадор Франсиско Писсаро, которому со 160 людьми удалось завоевать целую империю инков из-за их бюрократической системы, боявшейся донести своему правителю правду.

Могут ли арестовать Путина

Хочу вас спросить о "Большой двадцатке". 15 ноября состоится саммит G20. Как вы думаете, Путин поедет на него лично, либо по видео прочтет свою методичку о комарах, десатанизации, денацификации, демилитаризации… В общем весь бред сумасшедшего. Нужно ли ему туда ехать, как вы думаете?

У меня есть маленькая надежда, что он туда поедет и его там арестуют. Но, к сожалению, современный мир не так устроен, и вряд ли кто-то возьмет на себя эту смелость.

Кстати, о смелости. Смотрим как уничтожают Украину. Конечно все сопереживают и помогают, но очень медленно приходит оружие. И украинцы задают вопрос: "Почему?" Это может быть из-за бюрократии, мол не могут они быстро это сделать? И возможно ли в принципе как-то быстрее действовать миру?

К сожалению, в современном мире есть некоторые условности, которые мне тоже лично не нравятся. Почему-то не принято арестовывать, даже военного преступника, до того, как он потерпит поражение. Хотя с моей точки зрения это возмутительная и непонятная условность.

И вообще, кстати говоря, в разных культурах все было принято по-разному. Например, в Китае это просто считалось замечательной военной хитростью, скажем, пригласить противника жениться на своей сестре или на своей дочке, он приезжает на брачный пир, и тут его арестовывают или даже что-то более серьезное. А вот в Европе почему-то это не было принято. Вот известная "красная свадьба", которая случилась у Джорджа Мартина (эпизод жестокой резни во время свадьбы в романе Джорджа Мартина "Буря мечей" (третья часть саги "Песнь льда и пламени") и телесериале "Игра престолов", - УНИАН). В Китае она бы была сочтена образцом военного верховного искусства, и наоборот, в Европе, и собственно у Джорджа Мартина, она представлена как нечто из рода вон выходящее, что совершенно невозможно. Вот, видимо, почему не получится арестовать Путина.

У меня есть ощущение, что с оружием так же. Европе кажется, что не принято поставлять такое количество оружия, даже в условиях такой серьезной войны.

Кроме того, есть несколько других факторов. Один из которых заключается в том, что 15 лет Путин занимался ядерным шантажом. И США действительно этого боялись, особенно в начале этой войны. Но потом они стали потихонечку, все больше и больше вмешиваться. И на самом деле, с точки зрения эскалации конфликта, они поступали очень правильно, потому что Путин пропустил тот момент, когда он мог стать на дыбы и сказать: "А сейчас я шваркну ядерным оружием". Ну собственно, я думаю это главная причина, почему США так медленно и так по плану поставляют оружие.

И это, конечно, очень жалко, потому что если смотреть с точки зрения чисто военных целей, если дать еще столько же пушек 155 мм, как дали, плюс истребители F16, ATACMS (Армейский тактический ракетный комплекс, баллистическая ракета класса "земля-земля", - УНИАН), бронетехнику и настоящие танки, то эта война будет закончена Украиной за три-четыре месяца.

Если всего этого не сделать, если снабжение будет происходить так же, как и сейчас, то Путин просуществует всю зиму, а к весне у него будет армия в миллион человек. А это все-таки миллион человек, даже если они вооружены ржавыми кастрюлями, их просто перемалывать тяжело. И с этой армией он вполне может снова предпринять нападение из Беларуси или что-нибудь в этом роде. В любом случае, у него звезды заиграют в глазах, он будет считать, что все пошло по второму кругу.

Чем дольше это будет длиться, тем больше в итоге американцам придется давать оружия. Огромное количество крови, которое прольется с украинской стороны, огромное количество уничтоженной инфраструктуры, убитых детей, огромное количество беженцев... И возникает вопрос: "А почему сейчас не поставить это оружие?" Ну, видимо, потому что такова инерция американской бюрократической системы.

Переворот в России неизбежен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называет замороженные активы РФ одним из источников финансирования восстановления Украины. Если начнутся практические шаги в данном вопросе, и когда первые миллиарды путинских олигархов пойдут в бюджет Украины, начнут ли российские элиты активнее шевелиться в вопросе подрыва власти Путина, если этого вообще можно от них ожидать?

Прежде всего в России больше нет олигархов. Олигарх – это человек, который влияет на политику. В 90-х годах олигархи в России были и действительно влияли, например сделав так, чтобы в 1996 году победил не Зюганов, а Ельцин. Путин российских олигархов, особенно из 90-х годов, полностью усмирил. Собственно, этим актом усмирения в 2003 году была посадка Ходорковского. Это был ключевой момент в истории развития России.

Тогда в РФ закончилась эпоха первоначального накопления капитала и перед людьми типа Ходорковского встал вопрос, а как еще приумножить свои капиталы. Вся идея Ходорковского по развитию парламентаризма в России на самом деле была историей о том, как сделать так, чтобы российские компании стали стоить дорого.

То, что российский народ выйдет на улицы - я не верю. Не потому, что он плохой или хороший, а потому, что это технически невозможно. А вот то, что царедворцы в условиях увеличивающейся турбулентности начнут от "царя" избавляться - не просто вероятно, а на самом деле практически неизбежно, потому что речь идет уже о спасении их собственной шкуры.

Какой Запад видит Россию в будущем

Раньше вы говорили, что Западу не выгоден распад России. А что выгодно Западу, какой он видит Россию, с кем у руля, с кем будут вестись переговоры? Зеленский заявил, например, что с Путиным переговоров не будет. Кто должен быть тем человеком, с которым можно будет договариваться и заканчивать эту войну?

Я скажу сейчас очень пессимистическую для России вещь. Сейчас Западу от любой страны-изгоя нужно только одно – чтобы она не "кушала" соседей.

Запад устроит для России путь наказания, который будет примером для главы Китая Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Эрдогана, что так делать не нужно.

Печальная истина для России заключается в том, что Путин, ослабленный и подыхающий будет сидеть внутри страны, и Запад это вполне устроит. Более того, Запад устроит абсолютно любой преемник Путина, если он закончит войну. Кем бы он ни был, и что бы он не делал внутри России.

Это означает, что задача вылезания из этого болота и задача построения в России общества, соответствующего современным западным стандартам, будет лежать целиком на россиянах. Я думаю, что эта задача может быть решена, но точно не через народное восстание, а через несколько итераций.

Например, самая страшная может быть такая: Путина сменяет военная хунта из условных Пригожина, Суровикина, Золотова и Кадырова. Эту хунту сменяет какое-то гражданское правительство из более-менее известных при Путине чиновников типа Мишустина или Собянина. А уже они, как это в свое время произошло при Горбачеве, запускают неизбежные процессы демократизации и, что важно, федерализации. Ведь если регионы не получат очень серьезную самостоятельность, в том числе финансовую, то в принципе никакое развитие России невозможно.

При этом Запад будет понимать, что идеальная ситуация – это свободная демократическая Россия, которая не угрожает своим соседям, потому что ей есть чем заняться на внутреннем фронте - повышением уровня жизни своих подданных. Но с моей точки зрения, это не является первоочередной задачей Запада.

Один из кошмаров, который преследует страны Запада - это тот, что начался после свержения Саддама Хусейна в Ираке. Они думали, что построят демократический Ирак, в результате в Ираке творится такое, что мама не горюй. И представить себе, что тоже самое будет твориться в России, и при этом каждая провинция будет обладать ядерным оружием… При том, что границы между ними в принципе не определены. Если между Украиной и Россией есть международно-признанные границы, и то Путину они не понравились. А представьте, в каком состоянии находятся границы, условно говоря, между Башкирией и окружающими регионами. И у всех ядерное оружие. Я думаю это кошмарный сценарий для тех же американцев.

Александр Топчий, Тала Калатай