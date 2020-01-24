Джордж Мартин рассказал о новой концовке книг серии "Лед и пламя"

Последний сезон вызвал ряд критики со стороны зрителей. А финал саги заставил более миллиона человек подписать петицию, призывающую HBO переделать сезон.

Знаменитый американский фантаст Джордж Мартин рассказал, что концовки последних двух книг серии «Лед и пламя» будут отличаться от концовок 7 и 8 сезонов «Игры престолов».

Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt.

«Люди знают концовку, но не завершение», – подчеркнул писатель.

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Отмечается, что после 4 сезона «Игры престолов» у съемочной группы закончился исходный материал, поэтому творцы сериала самостоятельно определяли судьбу главных героев. До 8 сезона поклонники сериальной адаптации романов Мартина одобрительно отзывались о работе сценаристов.

Впрочем, последний сезон вызвал ряд критики со стороны зрителей. А финал саги заставил более миллиона человек подписать петицию, призывающую HBO переделать сезон.

Когда же у Мартина спросили, можно ли надеяться на фильм с адекватным финалом, тот ответил: «Сейчас я не могу решать, поскольку HBO контролирует права на экранизацию».

«Создатели сериала на самом деле хотели закончить сагу после 7 сезона тремя большими фильмами. «Игра Престолов» должна была завершиться в кинотеатрах. Четыре или пять лет назад это все обсуждали, но HBO отказались от идеи. Руководители сказали: мы изготавливаем телешоу, а не занимаемся кинематографическим бизнесом», – поделился Мартин.