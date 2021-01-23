По всей России проходят масштабные протесты против действующей власти.

Российский президент для подавления протестов в стране может применить методы из Белоруси, которые активно использует Александр Лукашенко.

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире канала "Украина 24".

"Я ожидал, что выйдет большое количество людей. Конечно, цифры несравнимы с протестами 9 лет назад. Но за последние годы сегодняшние выступления одни из многочисленных. К сожалению, это не очень значительная часть населения России", - сказал он.

Полозов напомнил об ужесточении законодательства в РФ, связанного с проведением митингов и других массовых мероприятий политического характера. В частности, за последний год были запрещены были даже одиночные пикеты.

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"Поэтому я ожидаю, что власти будут развертывать репрессии. Эти репрессии будут как административного характера – штрафы, аресты – так и уголовные преследования отдельных активистов", - прогнозирует он.

По его словам, "путинский режим учился, конечно же, на примере режима Лукашенко и подавлениях протестов людей в Минске и других городах, используют тактические схемы подавления протестов".

"Поэтому, по всей видимости, удастся рассечь митингующих на отдельные группы, и уже по этим группам будет идти отработка. Навального в результате протестов точно не выпустят. Могут выпустить в результате внешнеполитического давления, но это совершенно другая история", - считает Полозов.

Протесты в России 23 января: что известно

23 января сторонники оппозиционера Алексея Навального проводят всероссийские акции протеста, они требуют освободить политика из-под ареста. Митинги уже начались как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске.

Соратники политика анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России.

Уже известно о почти 900 задержанных.

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Автор: Юрий Годован