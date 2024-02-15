Он заявляет, что Байден якобы хочет "отдать Украину" диктатору.

Дональд Трамп назвал комплиментом слова российского диктатора Путина о том, что для РФ на посту президента США более предпочтителен Джо Байден.

"Президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы иметь Джо Байдена в качестве президента, а не Трампа", - заявил Трамп на предвыборном митинге в Северном Чарльстоне, пишет ABC News.

По его словам, диктатор предпочтет победу Байдена, поскольку Трамп во время президентства нанес ущерб интересам РФ, особенно в отношении строительства "Северного потока-2". "Я остановил "Северный поток-2", и [Байден] одобрил его сразу после моего ухода, так что Путин на самом деле не мой фанат. Он хочет Байдена, потому что ему будет предоставлено все, что он хочет, включая Украину", - добавил он.

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Как пишет The New York Times, в своей речи Трамп также заявил, что Байден "собирается отдать" Украину Путину.

Скандальные слова Трампа о нападении РФ на НАТО:

Напомним, что недавно бывший американский президент заявил, что поощрял бы российскую агрессию в сторону стран Североатлантического Альянса, которые делают недостаточные взносы на оборону.

Белый дом выступил осудил его, назвав его слова "ужасными и безосновательными", а в НАТО указали, что такие предположения подрывают всю безопасность Альянса.

Президент США Джо Байден отметил, что еще ни один американский лидер не склонялся перед российским диктатором.

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