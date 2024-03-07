Отмечается, что в РФ есть "риск произвольного ареста", в том числе для граждан Германии и немецко-российских граждан с двойным гражданством.

Министерство иностранных дел Германии настоятельно рекомендует своим гражданам не ездить в Россию. Соответствующее предостережение опубликовано на сайте ведомства.

"Поездки в Российскую Федерацию категорически не рекомендуются. Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной области (Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская, Краснодарский край)", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в РФ есть "риск произвольного ареста", в том числе для граждан Германии и немецко-российских граждан с двойным гражданством.

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"В связи с несанкционированными митингами и демонстрациями по всей стране могут происходить массовые, порой насильственные действия силовиков", - отмечается в сообщении.

Как напоминает Bild, МИД Германии и ранее советовал не ездить в Россию, но теперь в рекомендацию добавили слово "категорически". Изменение внесено "в связи с продолжающимся ухудшением ситуации, включая участившиеся произвольные аресты", сообщили в ведомстве.

Что происходит в России

Суды как минимум четырёх регионов России приравняли фамилию оппозиционного политика Алексея Навального к экстремистской символике, что повлекло за собой административное наказание в поддержку участников акции на похоронах политика.

В РФ начали кошмарить семьи оппозиционеров. В частности, писатель Борис Акунин, которого Кремль объявил в розыск, рассказал об аресте пенсионного счета его жены из-за "совместной преступной деятельности".

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