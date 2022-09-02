МИД Молдавии вызвал представителя российского посольства в Кишиневе после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о притеснении русскоязычных в стране.
Об этом говорится в Twitter представителя МИД Молдовы Даниэля Водэ.
"Как всегда, Кишинев остается полностью преданным мирному диалогу в приднестровском урегулировании и призывает Россию вывести войска, незаконно дислоцированные на нашей территории. Любое предложение по другому подходу является необоснованным", - отметил Водэ.Видео дня
Он подчеркнул, что Молдова – демократическая страна, и права и свободы каждого, включая тех, кто разговаривает на русском, украинском, гагаузском, болгарском и других языках меньшинств, гарантированные.
Для разъяснения МИД вызвал временно поверенного в делах России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Европейский союз в срыве "урегулирования конфликта" в Молдове в 2003 году. Он не считает Приднестровье "российским анклавом". Лавров при этом обвинил действующее правительство страны в "играх" с США.
"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного населения не пострадали", - сказал российский министр, заявив, что на "особый статус" претендует и Гагаузия.