Отмечается, что другие танки нуждались в ремонте, а обучение необходимо было начать немедленно.

Для обучения украинских военнослужащих Дании пришлось взять несколько танков Leopard 1A5 из музеев, так как они были в гораздо лучшем состоянии, чем машины, которые находились на хранении с 2005 года, пишет Forbes.

"Возраст Leopard 1A5 представлял проблему. Большинство танков на самом деле принадлежало немецкой фирме Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и простояло на складе в течение двух десятилетий. Они нуждались в ремонте", - говорится в публикации.

В итоге было принято решение обратиться за помощью к музеям. Ведь, как отметил начальник штаба ВС США, майор Ким Фонсека, было не так много времени. И чтобы обучение украинских бойцов началось немедленно, три музея предоставили шесть рабочих танков.

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Спустя четыре месяца, немецкий производитель танков Rheinmetall стал поставлять отремонтированные, практически новые Leopard 1A5. Десять из них сразу отправили в Украину, остальные поставили для обучения военных.

Танки Leopard в Украине - что сообщалось

Напомним, 8 сентября стало известно, что Украине передали первые танки Leopard 1А5 от Дании, Нидерландов и Германии.

"10 танков Leopard 1 уже находятся на территории Украины, и еще больше - на подходе. Теперь они могут стать частью наступления, которое украинцы еще только начинают. Работа, ведущаяся с весны, не прекращается", - сообщили в Командовании обороны Дании.

Также сообщалось, что параллельно датские и немецкие инструкторы обучают украинских военнослужащих, процесс проходит в тесном сотрудничестве с переводчиками и представителями танковой промышленности Германии.

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