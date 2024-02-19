В КНР заявляют, что "не подливают масла в огонь".

Министр иностранных дел Китая Ван И уверяет, что они не поставляют оружие Российской Федерации.

17 февраля он встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Китай надеется, что отношения между странами продолжат приносить пользу двум народам, говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

"Ван И подробно остановился на принципиальной позиции Китая по украинскому вопросу, подчеркнув, что Китай придерживается политического урегулирования вопросов "горячих точек", настойчиво убеждает в необходимости мира и способствует переговорам, не подливает масла в огонь, не пользуется возможностью извлечь выгоду и не продает смертоносное оружие в зоны конфликта или сторонам конфликта", - отметили в китайском МИД.

Китай обвиняют в продаже оружия России: что известно

Напомним, осенью Пентагон сообщил, что с марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в Россию БПЛА и компоненты к ним на сумму более 12 миллионов долларов.

Также в Соединенных Штатах Америки считают, что Китай массово продавал стране-агрессору стрелковое оружие и товары двойного назначения.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в новый пакет европейских санкций могут войти ограничения в отношении китайских компаний, которые поддерживают агрессию РФ.

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