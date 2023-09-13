Вероятно, Ким решил показать Путину свою военную мощь перед началом переговоров.

Утром 13 сентября Северная Корея выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты в воды у своего восточного побережья на фоне визита Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщили власти Южной Кореи и Японии, пишет CNN.

Японская береговая охрана сообщила, что баллистическая ракета была запущена Северной Кореей в 11:46 по местному времени, а через несколько минут вторая ракета последовала за ней.

Запуски произошли в тот момент, когда Ким Чен Ын и Владимир Путин собираются провести переговоры, которые имеют большое значение для обоих диктаторов, становящихся все более изолированными на мировой арене.

Видео дня

Как сообщало северокорейское телевидение, во время остановки в приграничном городе Хасан во вторник, где Кима встретили российские официальные лица, лидер Северной Кореи назвал поездку в Россию "явным проявлением" "стратегической важности" отношений Москвы и Пхеньяна.

Сегодня оба диктатора прибыли на космодром "Восточный" в Амурской области, где состоялась первая официальная встреча. Как ожидается, именно там могут состояться переговоры об оружии.

О чем будут говорить Путин и Ким

Как писал УНИАН, Россия заинтересована получить от Северной Кореи артиллерийские снаряды калибров 122 и 152 миллиметра, а также реактивные снаряды калибра 122 миллиметра. Это боеприпасы к советским образцам оружия, которые КНДР непрерывно штамповала последние 70 лет после окончания Корейской войны в 1950-х годах.

Сегодня российская армия крайне нуждается в дополнительных снарядах для продолжения войны в Украине, а российская промышленность не успевает за потребностями фронта. Поэтому корейские снаряды имеют действительно большое значение для Кремля.

В свою очередь Пхеньян надеется получить в оплату за снаряды российские технологии строительства атомных подводных лодок и космические технологии для запуска спутников.

Вас также могут заинтересовать новости: