Gazeta Wyborcza: Россия бомбит больницы в Сирии, узнав о них от ООН
На севере Сирии, где продолжается последнее крупное наступление режима Башара Асада, врачи начали скрывать свои клиники от ООН. Организация делится своими данными с Россией, а та отправляет боевые самолеты, чтобы сравнять с землей и без того разбитые войной медицинские учреждения.
«Большинство наших партнеров уже не передают ООН данные о месте нахождения больниц. Только за последний год были атакованы шесть из них. А в этом месяце еще восемь подверглись удару, когда мы передали их координаты ООН. Теперь большинство неправительственных организаций, которые работают в Сирии, решили раз и навсегда с этим покончить», - цитирует слова сирийского врача Мухаммада Захира Gazeta Wyborcza.
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«Видел больницу, высеченную в скале, в сердце горы. Внешне она похожа на пещеру, но внутри действует вполне нормально», - рассказал журналистам председатель организации MedGlobal доктор Захер Саглул, который недавно побывал в Идлибе.
«Даже такие больницы можно было бомбардировать и вывести из строя. Они используют специальные ракеты, которые каждый раз все лучше уничтожают медицинские учреждения. И так каждый день», - добавляет он.
«ООН – не информационное агентство, чтобы сообщать, какие больницы были уничтожены. Организация должна хранить такие данные и хотя бы осуждать виновных в бомбардировках. А тем временем все указывает на то, что не было создано ни одной следственной группы. Никто не пытается привлечь виновных к ответственности. Люди в Сирии спрашивают, зачем им вообще ООН», - рассказал Саглул.
Всего активисты подсчитали, что за последний месяц силы сирийского режима и России разбомбили 25 больниц. Президент Башар Асад и его российский союзник вместе пытаются отобрать у оппозиционных сил их последний бастион в Идлибе, на севере страны. Здесь они уничтожили девять больниц, информацию о расположении которых активисты и врачи передали ООН.
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Теоретически организация сообщает эту информацию России из добрых намерений, рассчитывая, что опекун Асада во время бомбардировок будет обходить медицинские учреждения. И если Кремль не будет учитывать предупреждения, можно будет привлечь его к ответственности. Ведь получается, что он знал о расположении больниц, но они все равно пострадали.
Но сирийские врачи говорят, что все происходит совсем не так. Как только координаты попадают в руки Москвы, больницы сразу же подвергаются атаке. А ежедневное спасение больных и раненых становится невозможным. Не помогает даже создание мобильных госпиталей и передвижение их с места на место.