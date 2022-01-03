Сообщается о повреждении системы водоснабжения.

Российские самолеты бомбили жилые районы неподалеку от подконтрольной повстанцам сирийской провинции Идлиб, в которой проживают более миллиона человек.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается о повреждении системы водоснабжения.

Это в комментарии агентству подтвердил высокопоставленный чиновник ООН, добавив, что такие атаки ухудшили гуманитарное положение миллионов перемещенных сирийцев.

Читайте такжеВ Кейптауне вспыхнуло здание парламента ЮАР (видео)"Продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры приведет только к еще большим страданиям мирных жителей. Необходимо прекратить нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", – заявил в Twitter заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам Марк Каттс.

Свидетели утверждают, что в результате ударов, нанесенных за последние 24 часа в удерживаемом повстанцами анклаве, также пострадали частные фермы неподалеку от пограничного перехода с Турцией.

Среди целей были деревни в южной части провинции.

Два года назад Россия, поддерживающая режим Башара Асада, и Турция, поддерживающая оппозиционные группы, договорились о прекращении боевых действий.

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