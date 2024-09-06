Глава Пентагона: Сложно спрогнозировать переговоры, но Путин может быстро прекратить войну

Также министр обороны США объяснил, почему Украине не дают разрешение на применение дальнобойных ракет для поражения объектов в глубоком тылу РФ.

Сложно сказать, когда могут быть переговоры об урегулировании войны, но российский диктатор Владимир Путин может быстро прекратить войну путем вывода захватнических войск с оккупированной территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-24"), которое проходило на авиабазе в Германии.

"С точки зрения того, является ли достижимой победа, или нет, опять же, я считаю, что эта война может быть закончена очень быстро, если Путин решит вывести свои войска с территорий, которые он оккупировал в Украине. Я говорю, что это было начато Путиным, и Путин может завершить это очень быстро, если он примет простое и правильное решение - отменить то, что он сделал", - подчеркнул Остин. Видео дня

Кроме того, говоря о том, возможна ли абсолютная победа на поле боя, министр обороны отметил, что это зависит от того, что подразумевают под такой победой.

"Украина сосредоточена на обороне своей суверенной территории. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им в этом", - отметил Остин.

Глава Пентагона сказал, что победа может определяться от цели и целей в войне, но с самого начала известно, что Путин хотел аннексировать всю Украину, поскольку он не верит, что Украина является настоящей страной.

"Я думаю, что в конце концов, этот конфликт будет решен за столом переговоров, но когда наступит этот момент, сложно предсказать", - отметил Остин.

Он добавил, что США продолжат работать над тем, чтобы помочь Украине быть в лучшей позиции в будущем.

Министр обороны США также сообщил, что сегодня не обсуждался план Украины относительно победы. "Президент Зеленский собирается это представить президенту Байдену и другим лидерам при первой возможности", - сказал Остин.

Вместе с тем, у главы Пентагона спросили о позиции США относительно призыва Украины позволить ей использовать дальнобойное американское вооружение для нанесения ударов в глубоком тылу РФ.

Глава Пентагона ответил, что США пытаются помочь Украине быть успешной "в тактических боях и ее оперативной борьбе", а также в обеспечении того, чтобы украинцы могли защищать собственную суверенную территорию.

"Существует ряд способов, чтобы этого достичь. Мы все время говорили, что не существует единой способности, которая сама по себе будет решающей в этой кампании", - подчеркнул Остин.

Он добавил, что ранее по этому поводу велись разговоры о танках и других возможностях, и каждый раз Соединенные Штаты отмечали, что не существует одного вида вооружения для достижения целей. "Это комбинация возможностей и как вы интегрируете эти возможности для достижения целей", - добавил Остин.

Он заверил, что США будут продолжать сосредотачивать внимание на доставке того, чтобы украинцы были успешными и с целью "создания правильной динамики на поле боя", при которой могут появиться надлежащие перспективы для лучшей защиты суверенной территории Украины.

В то же время, как считает Остин, Украина имеет значительные собственные возможности для нанесения ударов в глубоком тылу России на таком расстоянии, которое могут достигать ракеты ATACMS или Storm Shadow. В частности, он говорит об украинских дронах.

Также он добавил, что россияне передислоцировали размещение истребителей, которые запускают планирующие снаряды, за пределы досягаемости ракет ATACMS.

Переговоры с РФ - последние заявления

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что только российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, потому что Украина стремится завершить войну. Зеленский призывает международных партнеров заставить Россию искать мира. Президент Украины постоянно призывает партнеров предоставить Украине разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: