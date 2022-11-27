Германия также готовит к отправке в Украину 14 гусеничных машин с дистанционным управлением.

Германия в рамках военной помощи Украине передала еще одну партию автомобилей спецназначения.

В частности, были предоставлены два большегрузных тягача M1070 Oshkosh (танковозы). Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Кроме того, Германия передала 14 автомобилей для пограничной службы Украины. Всего с начала полномасштабной войны ФРГ прислала Украине 53 автомобиля указанного типа и 10 тягачей.

Видео дня

Как добавляется, сейчас Германия готовит к отправке в Украину 14 гусеничных машин с дистанционным управлением. Отмечается, что поставки идут из запасов Бундесвера и немецкой промышленности.

Помощь Германии Украине

19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. В ФРГ анонсировали отправку Украине еще четырех САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов для них.

9 ноября Берлин передал Украине новую партию вооружения, куда, среди прочего, была включена передача новых ракет в Iris-T SLM и спецтехника. Передовой комплекс ПВО IRIS-T уже прошел "боевое крещение" во время массированной атаки россиян в октябре.

16 ноября правительство Германии обновило список военной помощи Украине. Как известно, Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины.

Так стало известно, что Германия создаст в Словакии центр для ремонта поставленного Украине оружия, которая используется для борьбы с российскими оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: