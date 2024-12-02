Жорин отметил, что сейчас настало время давить на РФ со всех возможных сторон.

С украинской стороны приятно наблюдать за событиями, которые разворачиваются в Сирии.

Об этом заявили в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Заместитель командира бригады Максим Жорин отметил, что "за событиями в Сирии наблюдать особенно приятно, ведь там сейчас наносятся хорошие удары по русакам".

Он сообщил, что в Сирии "кацапов уничтожают в боях, заставляют бежать, бросая свои базы и оружие. И политически-репутационные - поскольку силы повстанцев в Сирии показывают на весь мир, что рф не может никого защитить".

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Он считает, что эти события могли бы стать показательным уроком для Запада, который все еще боится "провоцировать рф". "Русаки, очевидно, не настолько сильны, чтобы параллельно с войной в Украине тратить большой ресурс еще где-то. Вместо сопли жевать, надо давить на россию - со всех возможных сторон", - подчеркнул Жорин.

Ситуация в Сирии

Обострение в Сирии началось с внезапного наступления антиправительственных сил. Это наступление застало врасплох провластную армию. В течение двух дней антиправительственные силы дошли до Алеппо - второго по величине города страны.

Два дня назад правительство Сирии объяснило, что армия "временно" оставила город, поскольку хочет подготовиться к контрнаступлению.

Сегодня военный аналитик Иван Ступак сказал, что чем сильнее РФ будет цепляться за то, что происходит в Сирии, тем лучше будет для Украины.

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