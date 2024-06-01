Такие заявления прозвучали из-за вероятной угрозы со стороны России.

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала мобилизовать 900 тысяч резервистов в Германии из-за угрозы со стороны РФ, пишет Der Spiegel.

"Путин готовит свой народ к войне и настраивает его против Запада. Поэтому мы должны стать способными к обороне как можно скорее. Россия только производит оружие. Печатаются школьные учебники, которые изображают Германию как агрессора. Детей младших классов учат обращаться с оружием. Все это пугает", - предупредила политик.

По ее словам, сначала это количество резервистов нужно зарегистрировать, ведь Бундесвер до сих пор не регистрировал солдат, ушедших в отставку, в течение десятилетий.

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"Если бы мы могли завербовать хотя бы половину из них как резервистов с их соответствующими знаниями, это было бы невероятным достоянием", - объяснила Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

В издании напомнили, что несколько недель назад глава Ассоциации резервистов Патрик Сенсбург также предлагал систематически регистрировать состояние здоровья и готовность всех бывших военнослужащих вооруженных сил Германии, чтобы планировать их участие в национальной безопасности, обороне страны и НАТО. Кроме того, таким образом они могут постепенно возвращаться к военной практике.

Подготовка западных стран к возможной войне с РФ

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может быть готовым к обсуждению об использовании французских ядерных боеголовок, чтобы защитить Европу от России.

"Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, стрельбу на большие расстояния, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории. Франция сохранит свою специфику, но готова сделать больший вклад в защиту европейской земли", - сказал он.

В то же время министр обороны Великобритании Грант Шаппс подчеркнул, что нейтральные страны должны присоединиться к НАТО, если хотят быть защищенными от возможных угроз.

"Я буду выступать за то, чтобы в НАТО вступили все те, кто пользуется защитой Альянса. Некоторые европейские страны эффективно пользуются защитой НАТО, они наслаждаются преимуществами свободы, но не присоединяются к коллективному сдерживанию континента", - заявил он, намекая на угрозу, которую представляет Россия.

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