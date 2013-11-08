Главное за день: обзор топ-новостей

ВР поддержала в первом чтении президентский законопроект «О прокуратуре»

Законопроектом в частности предлагается ликвидировать специализированные прокуратуры (транспортные, военные, природоохранные), а также городские или районные в городах, районные или межрайонные прокуратуры там, где они действуют одновременно.

Виталий Кличко может провести поединок без гонорара

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко рассматривает вариант проведения боксерского поединка без денежного вознаграждения.

Так он прокомментировал заявления ряда экспертов о лишении его депутатского мандата из-за получения вознаграждения за бой.

Также Виктор Янукович сегодня подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков и совершенствования некоторых положений”. Именно из-за этого закона Кличко может потерять возможность баллотироваться в президенты.

Страны ЕС разделились на три лагеря относительно ассоциации с Украиной

Европейский Союз готов отложить принятие окончательного решения о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной на конец ноября, когда будет проходить саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

ЦИК решила уничтожить видеозаписи с выборов 2012 года

Центральная избирательная комиссия приняла решение об уничтожении информации, созданной с использованием системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения на выборах народных депутатов 28 октября 2012 года.

Палестинцы: В смерти Арафата виноват Израиль

Палестинские чиновники заявили, что считают Израиль "единственным подозреваемым" в смерти лидера палестинцев Ясира Арафата, скончавшегося в парижской больнице в 2004 году. Заявление прозвучало в ответ на доклад швейцарских врачей, согласно которому в останках Арафата обнаружили высокое содержание радиоактивного полония

ВР создала рабочую группу для подготовки закона о лечении Тимошенко

Верховная Рада образовала временную рабочую группу для подготовки и доработки законопроектов относительно возможности лечения за границей лиц, приговоренных к лишению свободы.

Предложения о законопроекте по Тимошенко планируют рассмотреть 11 ноября.

Ефремов отметил, что только после наработки материалов рабочей группой, которая создана Комитетом Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, фракция Партии регионов определится по голосованию по поводу лечения Юлии Тимошенко за границей.

Представитель Наблюдательной миссии Европарламента Александр Квасневский отмечает, что переговоры проходят сложно.

И лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк также заявляет, что во время совещания лидеров фракций с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и руководителями мониторинговой миссии Европарламента Пэтом Коксом и Александром Квасневским все предложения оппозиции по законопроектам, которые позволят лечение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, отвергались.

Тимошенко передали прибор для измерения электромагнитного поля и определения качества воды

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк сегодня передал своей подзащитной в палату ЦКБ «Укрзализныци» прибор для измерения электромагнитного поля и определения качества воды.

Fitch опять понизил рейтинг Украины и прогнозирует нулевой рост экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом.

Также Fitch прогнозирует нулевой рост экономики Украины по итогам 2013 года и рост в 1,5% по итогам 2014 года.

Кроме того, агенство спрогнозировало девальвацию курса гривни до 9 грн за доллар к концу 2014 года. «В целом финансовая система сможет справиться с девальвацией на уровне 10-15% при сохранении текущих рейтингов», - говорится в сообщении.

Экс-ректору Мельнику готовят засаду в Литве - СМИ

Для Петра Мельника, сбежавшего из-под домашнего ареста в начале сентября, калифорнийские каникулы могут закончиться. 8 декабря истекает срок пребывания бывшего нардепа в США.

Несмотря на то, что он въехал на территорию США, как гражданин Литвы, без визы и преступлений там не совершал, у американских миграционных властей все же могут возникнуть к нему вопросы.

На Солнце произошла рентгеновская вспышка высшего класса мощности

Рентгеновская вспышка высшего класса мощности X произошла на Солнце, и не исключено, что это может через несколько суток привести к геомагнитным возмущениям на Земле, подобным тем, которые часто происходили на протяжение последних полгода.