Баллистические ракеты над Средиземным морем запустил Израиль совместно с США

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) во вторник утром зафиксировала старт двух баллистических целей в акватории Средиземного моря, сообщает Минобороны РФ.

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В Минобороны Израиля, в свою очередь, сообщили, что зафиксированные пуски были испытанием мишеней для систем ПРО. Они проходили совместно с США, сообщает РИА Новости.

"Пуски, о которых идет речь, были испытанием ракеты-мишени "Якорь", которая используется для проверки систем противоракетной обороны", — сказал собеседник агентства.

"Пуск был обнаружен боевым расчетом отдельного радиотехнического узла СПРН в Армавире", — сообщил журналистам представитель управления пресс-службы и информации Минобороны.

По его словам, траектория полета этих целей проходила "из центральной части Средиземного моря в направлении восточной части средиземноморского побережья".

Как сообщал УНИАН, в восточном Средиземноморье находятся корабли США, Франции и Великобритании. Правительства этих стран заявили о намерении нанести ограниченный удар по Сирии в качестве предупреждения ее президенту Башару Асаду, которого они считают виновным в применении химического оружия против гражданского населения.

О массовой гибели мирных жителей в пригороде Дамаска стало известно 21 августа. По данным разведки ряда западных стран, жертвы были вызваны отравляющими газами, которые применили правительственные войска, пытавшиеся выбить из этих районов повстанцев.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон запросил у парламента разрешение на проведение военной операции в Сирии, но не получил его.

Президент США Барак Обама, имеющий полномочия применить силу без согласования с законодателями, тем не менее, решил заручиться одобрением Конгресса, который соберется на первое заседание после летних каникул только 9 сентября.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его страна готова присоединиться к военной акции против Асада при условии, что она будет проходить в составе коалиции.

Россия выступила против военного вмешательства в сирийскую гражданскую войну, отметив, что доказательства западных разведок о причастности правительственных войск к применению химоружия малоубедительны. По мнению Владимира Путина, обвинения в адрес сирийской армии — «дурь несусветная».