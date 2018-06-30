Киев-Брюссель-Берлин, или ЮВТ как передвижной отряд украинской демократии (фоторепортаж)
Нужна оранжевая революция. Или Чернобыль, или ракеты, которые мы не порезали или не туда продали... Но Юлия Тимошенко таки решилась, поехала...
Просто так мы им неинтересны.
Нужна оранжевая революция. Или Чернобыль, или ракеты, которые мы не порезали или не туда продали.
Иран им интересен, потому что там уран. Ирак – потому что Аль-Каида. Северная Корея – потому что ядерные взрывы. Монголия или Молдова неинтересны - ни взрывов, ни урана.
Мы, Украина, для них - сытой Европы, с проблемами, порожденными этой сытостью, - вроде Монголии.
|Цитадель європарламентаризма
Но Юлия Тимошенко таки решилась, поехала. Пункты маршрута – Брюссель, Берлин. Столица Европы и столица мощной страны, которая через несколько недель будет председательствовать в Евросоюзе. Причем поехала в статусе оппозиционного вождя, которого, соответственно, не могут принять на высшем официальном уровне, как принимают президентов, глав правительств или королей.
Вышло, соответственно, как и можно было предвидеть – с ней встречались, улыбались, обменивались поцелуями, комплиментами, обещаниями. Но, естественно, это не могло завершиться заключенными соглашениями, подписанными двусторонними контрактами или другими документами.
|Раздевайтесь, Юлия Владимировна
Еврокомиссар по вопросам внешней политики и соседства Бенита Ферраро-Вальднер. Рада вас видеть опять... Знаю вашу ситуацию... Мы верим в вас... Приезжайте еще…
|Юлия Владимировна, пройдемте к еврокомиссарам
|А вот Солану не дождались
Верховный представитель ЕС Хавьеер Солана. В первый день, на который была запланирована встреча он не смог встретиться с Тимошенко.
|Журналисты и пальто ожидают Юлию Владимировну
Украинские журналисты, расставив камеры и микрофоны, напрасно ждали часа полтора в специально отведенной брюссельскими клерками загородке. (Комментарии и реплики: вот такое место и будет у нас в Евросоюзе.)
|Журналисты стояли перед Тимошенко на коленях
На следующий день встреча состоялась. Немного неформальности: “Юлия, Юлия, где ты, ты вынудила меня ждать встречи 24 часа”. Дальше – официальнее. Высоко оцениваю демократический потенциал Украины. Вы важный лидер для Украины. Качественно выполните свою работу по введению демократических стандартов, а ЕС всегда будет рядом.
|С Гансом Поттерингом…
Самый вероятный кандидат на должность руководителя Европарламента - Ганс Поттеринг (фракция Европейской народной партии – Европейских демократов имеет большинство в Европарламенте, и у него как председателя фракции в ближайшее время есть все шансы возглавить парламент). Встреча длится недолго, но слова в наш адрес такие же теплые. Приветствуем Ваши усилия для объединения демократических сил в Украине. Надеемся, в следующий раз, когда мы приедем в Украину, президентом будет Ющенко, а Вы – главой правительства. Это уже немного конкретнее.
Так – все встречи.
Но чего большего еще может достичь даже самый харизматичный политик в статусе оппозиционера?
К тому же в нашей ситуации.
|Десант Тимошенко в министерство иностранных дел Германии...
|В Бундестаге...
|На экскурсии в бундестаге (бывший рейхстаг). Надписи советских солдат
Как объяснить им наши расклады? Почему лидер одной из политических партий, таранивших власть Кучмы, держала вместе с другими силами на себе Майдан, теперь входит в коалицию вместе с теми, кого она одолевала всеми силами? Почему бандиты не сидят там, где им было обещано, а принимают законы и решают судьбы миллионов? И так далее, и так далее.
Тимошенко делает это, как умеет. Живет, несмотря на статус оппозиционерки, скажем так, не в самых скромных гостиницах (в Брюсселе – роскошный “Конрад”, в Берлине – фешенебельный “Адлон”, проживание в последнем стоило недавно высокопоставленному немецкому чиновнику карьеры по подозрению в коррупции). На встречах, скажем так, не чуждается популистских приемов. Обещает, сколько может, и немного больше.
|В гостинице “ Adlon Kempinski”...
|В этой гостинице проводил круглый стол Михаил Ходорковский
|ЮВТ выходит из самой престижной гостиницы
Но при этом, покажите человека, который может это сделать лучше в нашей ситуации. Тимошенко говорит: я приехала к вам рассказать, что на самом деле происходит в Украине, убедить, что мы, демократы, сделали выводы из наших самых досадных ошибок, мы многому научились, у нас есть план. План отчасти спорный (обращение в Конституционный суд об отмене политреформы, досрочные выборы). Но это детали. Ей все-таки тяжело не поверить. Это видно по тому, как ее принимают не официальные политики, а политологи, политтехнологи, разного рода эксперты на разных “круглых столах” или дискуссиях.
В Берлине на дискуссии, организованной двумя известными фондами, собравшиеся после выступления Тимошенко стучали по столу (принято у них вместо аплодисментов) так, что, казалось, пальцы поотбивают. Даже официальные лица, как уже упоминалось, не удерживаются. Вспомним пассаж того же Поттеринга: приеду, а вы уже опять премьер. Это при живом-то Януковиче.
Не всегда предсказуемая штука политика. Вспомним пару-тройку последних выборов. Она ездила по стране, не вылезала из машин, поездов и самолетов, выступала в райцентрах и местечках. В оранжевом лагере не верили, что они станут первыми среди оранжевых. Стали.
А как теперь она с таким же рвением проедет по Европе?
Александр Калиниченко, фото автора