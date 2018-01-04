Дипломат оценил вероятность повторения Путиным судьбы Сталина

Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" и дипломат Александр Хара прокомментировал вопрос о том, ожидает ли Владимира Путина судьба одиозного советского диктатора Иосифа Сталина.

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Как сообщает Главред, по оценке эксперта, такой сценарий может воплотиться, когда Путин умрет в одиночестве, а его окружение будет бояться прийти ему на помощь.

"Россия не является правовым демократическим государством, следовательно, надеяться на то, что вместо Путина может прийти кто-то другой, бесполезно. Что касается Украины, даже так называемые лидеры оппозиции (Навальный и Собчак) только нюансами отличаются от Путина и Ко. Учитывая отсутствие свободных СМИ, фактическое зомбирования общества, а также небольшой слой среднего класса - приход любых либеральных демократических политиков не просматривается в ближайшем будущем. Возможно, Путина ожидает судьба его любимого Сталина, когда он умрет в одиночестве, а его окружение будет бояться прийти ему на помощь. Маловероятно, но нельзя отбрасывать и возможности его отстранения от власти. Впрочем, это не улучшит нашего положения, учитывая имеющийся элитный и общественный консенсус относительно подчиненной роли Украины", – сказал Хара.