Путин после теракта в Петербурге: в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте

Президент РФ Владимир Путин требует не брать в плен террористов при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов и "ликвидировать их на месте".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на встрече с офицерами, воевавшими в Сирии.

"Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, только в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, а недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта.

"А что было бы, если бы эти сотни, тысячи, о которых я сейчас сказал, вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными?", - заявил Путин.