Губернатор Нью-Йорка: исполнитель теракта на Манхэттене "радикализировался внутри США"

Водитель грузовика, который врезался в велосипедную дорожку в Нью-Йорке, был связан с группировской "Исламское государство", но "радикализировался внутри страны".

Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает Радио Свобода.

"Он развращенный трус и был связан с ИГИЛ, но радикализировался внутри США", - сказал CNN губернатор Нью-Йорка.

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По данным CNN и других СМИ, подозреваемый закричал "Аллаху Акбар" по-арабски, что значит "Бог велик!" после того, как выскочил из грузовика, который врезался в школьный автобус. В грузовике найдена записка, в которой говорится, что он совершил нападение от имени "Исламского государства".

Как сообщал УНИАН, наезд пикапа на людей на Манхэттене мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал терактом. По его словам, жертвами атаки стали восемь человек, еще десятки пострадали. Позже в пожарном департаменте уточнили, что 11 человек были доставлены в больницы. Подозреваемый был ранен полицейскими в живот. Его задержали и доставили в ближайший госпиталь. Погибшие – граждане Аргентины. Они находились в США, чтобы отметить 30-летие окончания Политехнического института.