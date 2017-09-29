Фильм "Оно" установил мировой рекорд кассовых сборов среди хорроров

Фильм ужасов "Оно" по Стивену Кингу установил мировой рекорд по кассовых сборах среди картин своего жанра. Об этом сообщает Variety со ссылкой на главу маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл.

Согласно информации, лента успела собрать в прокате более 500 млн долл. До этого самым кассовым хоррором в истории считали фильм ужасов "Изгоняющий дьявола", который заработал 441 млн долл.

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Кроме этого, фильм режиссера Андреса Мускетти установил новый рекорд для фильмов ужасов в американском прокате. За первый уик-энд лента собрала 117,2 млн долл. в 4 103 кинотеатрах США. Предыдущим рекордсменом была картина "Паранормальное явление-3", которая заработала 52,6 млн долл. в течение первых выходных в 2011 году.

Лента также установила рекорд среди всех сентябрьских премьер в истории. До этого лидером кассовых сборов в сентябре была анимационная комедия "Монстры на каникулах" 2015 года.