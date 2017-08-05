СМИ рассказали детали резолюции США против Северной Кореи

Разработанная США резолюция Совбеза ООН призвана на треть сократить валютные доходы Северной Кореи, которые в настоящий момент составляют $3 млрд. Об этом Reuters рассказал пожелавший остаться неназванным дипломат, передает РБК.

Этого планируется добиться за счет запрета экспорта из КНДР угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов, пояснил собеседник агентства.

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По его словам, в Совбезе есть «большая уверенность» в том, что проект резолюции поддержат Россия и Китай. Согласно этому документу, как добавил дипломат Совета Безопасности, странам также запретят увеличивать нынешнее число рабочих из Северной Кореи, работающих за рубежом. Кроме того, по его данным, странам запрещены будут все новые совместные проекты с Северной Кореей и любые новые инвестиции в текущие совместные проекты.

Подобные выступления США за ужесточение санкций в отношении КНДР, как уточнил источник Reuters, связаны с новыми испытаниями Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в июле. Голосование по этой резолюции, по словам дипломата, должно состояться в Совете Безопасности ООН в субботу, 5 августа.