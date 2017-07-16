Финляндия усилила защиту от путинских "зеленых человечков" - СМИ

В Финляндии вступили в силу законодательные поправки, которые запрещают въезд в страну и пребывание в ней военным без опознавательных знаков на форме, сообщает Украинская правда со ссылкой на финскую национальную телерадіомовну компанию Yle.

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"Постановление о внесении соответствующих изменений в правовые акты о территориальное наблюдение подписал финский президент Саули Нийнистьо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под действие поправок подпадают военные, "которые действуют или прямо в интересах иностранного государства, или от его имени, или с согласия этого государства, оснащены или вооружены и не могут быть идентифицированы".

Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд и пребывание в стране. За нарушение запрета грозит уголовное наказание.

Портал отмечает, что таких неидентифицированных военных называют "зелеными человечками". Термин происходит от зеленой формы российских военных без опознавательных знаков, которые были использованы в Украине, в частности, в Крыму.