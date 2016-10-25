Элита иракской армии приостановила наступление на "столицу" ИГИЛ - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, на девятый день наступления на Мосул, правительственные войска и союзные курдские боевики отряда Пешмерга все еще ведут борьбу за внешние границы города.

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Первым, кому удалось приблизиться к Мосулу на два километра, было элитное подразделение CTS , обученное США.

Силы CTS выдвинулись с востока, вытесняя "Исламское Государство" из христианского региона, в котором не было жителей.

Согласно сообщению, грядущий бой, вероятно, будет более трудным и смертоносным из-за присутствия гражданских лиц - около 1,5 миллиона жителей остаются в городе.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 октября, началась спецоперация по освобождению иракского города Мосул от террористов "Исламского государства"

Как известно, Мосул - крупнейший город под контролем боевиков, с довоенным населением почти 2 млн. человек, считается "столицей" ИГИЛ в Ираке.