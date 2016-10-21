Экс-подрядчику АНБ предъявят обвинения в шпионаже

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федеральной прокуратуры США, передает Дождь.

Ранее сообщалось, что его обвиняют в краже секретных материалов. Обвинение в шпионаже может повлечь за собой более суровое наказание — до 10 лет лишения свободы по каждому доказанному случаю.

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По данным прокуроров, озвученным в суде в Балтиморе, Мартин в течение двух десятилетий крал секретные данные нескольких правительственных структур. Объем украденной им информации оценивают примерно в 50 терабайт. По данным некоторых представителей американских властей, это может быть «крупнейшей кражей секретной правительственной информации в истории», отмечает агентство. Среди похищенных документов — правительственные планы «против известного врага США и их союзников», заявили в прокуратуре.

ФБР также расследует возможную роль Мартина в произошедшей летом утечкой секретных кодов АНБ, которые использовались для взлома компьютеров в России и Китае, заявили представители американских властей.

Ранее УНИАН сообщал, что ФБР тайно арестовало подрядчика, работавшего на Агентство нацбезопасности США, которого подозревают в краже и взломе секретных компьютерных кодов, разработанных для осуществления взлома сетей иностранных государств. Министерство юстиции назвало имя арестованного – Гарольд Томас Мартин. Он работал на то же самое консалтинговое агентство, что и Сноуден - Booz Allen Hamilton.