В Испании машинист остановил поезд на полпути, потому что у него закончилась смена

Машинист, у которого закончился рабочий день, остановил поезд с более чем сотней пассажиров в испанской деревне Осорно на севере страны. Об этом сообщила Русская служба ВВС.

Остановка произошла около девяти вечера по местному времени, и пассажиры, направлявшиеся в Мадрид, вынуждены были продолжить путь на автобусах и такси, нанятых железнодорожной компанией.

Согласно заявлению государственной железнодорожной компании Renfe, машинист не отказался ехать дальше, а просто не имел возможности сделать это, не нарушая закон. Позже перевозчик принес им извинения и пообещала провести внутреннее расследование инцидента.

Согласно испанскому законодательству машинисты не могут работать больше шести часов подряд. Это должно предотвратить аварии, вызванные переутомлением.