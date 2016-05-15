В Москве уволили директора кладбища, на котором произошла массовая драка

Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк, передает Русская служба ВВС.

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"Принято решение об освобождении от должности директора Хованского кладбища. В дальнейшем мы примем меры к частной охранной фирме, которая не смогла своевременно организовать безопасность кладбища", - сказал Немерюк.

Как известно, в результате массовой драки, в которой участвовали около 200 человек, погибли трое. В столкновениях использовались биты, арматура и огнестрельное оружие.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" Немерюк заявил, что конфликт произошел между охраной кладбища и решившими спрятаться на его территории рабочими из других стран.

В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что участники конфликта - в основном нелегальные мигранты - работали на кладбище по найму частным порядком.

"Все граждане, принимавшие участие в конфликте, не являлись сотрудниками кладбища. В основном, это иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Драка на Хованском кладбище в Москве произошла в субботу, в ней участвовали порядка 200 человек, 50 из них были задержаны полицией на месте.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за распределения территорий обслуживания кладбища. По факту убийства трех человек на Хованском кладбище Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Как сообщали российские СМИ, ссылаясь на собственные источники в администрации кладбища, в драке участвовали представители нескольких национальных диаспор: в качестве обороняющихся — выходцы из Таджикистана и Узбекистана, работающие обслуживающим персоналом на кладбище, нападавшими же были выходцы из Дагестана и Чечни, которые хотели "занять территорию". Как отметил источник, обслуживание такого крупного кладбища приносит достаточно большой доход, в связи с чем и возник конфликт.