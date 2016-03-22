Теракты в Бельгии: В Брюсселе произошел третий взрыв - в метро (видео)

Об этом сообщает сайт государственной телерадиокомпании Бельгии RTBF.

Взрыв произошел в Брюсселе на одной из центральных станций метро - Маальбек. Станция находится в 400 метрах от здания Berlaymont, место Европейской комиссии.

Clear image of smoke and victims at Metro station Maalbeek #Brusselspic.twitter.com/Djad6pEEez — Ties Wijntjes (@TiesW_) March 22, 2016

«По нашей информации, взрыв прогремел на станции Мальбек, движение на ветке перекрыто», - говорится в сообщении.

По ее данным, в результате взрыва ранен, по меньшей мере, один человек.