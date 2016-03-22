Теракты в Бельгии: В Брюсселе произошел третий взрыв - в метро (видео)
10:32, 22 марта 2016Мир
24235 0
В Брюсселе после серии терактов в аэропорту произошел третий взрыв. На этот раз в метро.
Теракты в Брюсселе. Взрыв на станции метро / rtbf.be
Об этом сообщает сайт государственной телерадиокомпании Бельгии RTBF.
Взрыв произошел в Брюсселе на одной из центральных станций метро - Маальбек. Станция находится в 400 метрах от здания Berlaymont, место Европейской комиссии.
Clear image of smoke and victims at Metro station Maalbeek #Brusselspic.twitter.com/Djad6pEEez— Ties Wijntjes (@TiesW_) March 22, 2016
«По нашей информации, взрыв прогремел на станции Мальбек, движение на ветке перекрыто», - говорится в сообщении.
По ее данным, в результате взрыва ранен, по меньшей мере, один человек.
Fumée métro maelbeeck #bruxelles@RTBFinfopic.twitter.com/YVRVh2wwXa— JF (@jfbxl) March 22, 2016
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter