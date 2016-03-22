Теракты в Бельгии: В Брюсселе произошел третий взрыв - в метро (видео)

10:32, 22 марта 2016
Мир
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В Брюсселе после серии терактов в аэропорту произошел третий взрыв. На этот раз в метро. 

Теракты в Брюсселе. Взрыв на станции метро / rtbf.be

Об этом сообщает сайт государственной телерадиокомпании Бельгии RTBF.

Взрыв произошел в Брюсселе на одной из центральных станций метро - Маальбек. Станция находится в 400 метрах от здания Berlaymont, место Европейской комиссии.

«По нашей информации, взрыв прогремел на станции Мальбек, движение на ветке перекрыто», - говорится в сообщении.

По ее данным, в результате взрыва ранен, по меньшей мере, один человек.

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