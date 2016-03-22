Брюссельская полиция подтвердила гибель одного человека

Бельгийская полиция подтвердила минимум одного погибшего в результате двойного взрыва в аэропорту в Завентеме, который прогремел сегодня в зале отправления около 8 часов утра, сообщает Le Soir.

"По данным федеральной полиции минимум один человек погиб ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент движение общественного транспорта у Брюссельского аэропорта остановлено полицией.

Продолжается эвакуация пассажиров из здания аэропорта. На месте происшествия работают спасательные службы.

"Много пыли. Зал отправления в США сотрясли взрывы", - сообщает свидетель Давид Крюнель.

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Как сообщает УНИАН, взрыв произошел в зоне регистрации на рейсы у стройки компании American Airlines.