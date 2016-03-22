Брюссельское метро и наземный транспорт после взрывов полностью прекратили работу

Об этом сообщает в своем Twitter "Общество межкоммунного транспорта Брюсселя" (STIB/MIVB), являющееся местным оператором городского транспорта.

Впоследствии было сообщено, что также прекратили работу автобусы и трамваи.

Напомним, ранее в брюссельском метрополитене произошло два взрыва.

Взрывы произошли на станциях метро "Шуман", где расположены европейские институты и "Маальбек", где компактно проживают эмигранты и где был несколько дней назад арестован предполагаемый организатор взрывов в Париже Салах Абдеслам.

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