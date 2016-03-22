Брюссельское метро и наземный транспорт после взрывов полностью прекратили работу
10:58, 22 марта 2016Мир
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Все станции метро в Брюсселе прекратили работу.
В Брюсселе остановили работу метро из-за взрывов / @evanlamos
Об этом сообщает в своем Twitter "Общество межкоммунного транспорта Брюсселя" (STIB/MIVB), являющееся местным оператором городского транспорта.
Впоследствии было сообщено, что также прекратили работу автобусы и трамваи.
Напомним, ранее в брюссельском метрополитене произошло два взрыва.
Взрывы произошли на станциях метро "Шуман", где расположены европейские институты и "Маальбек", где компактно проживают эмигранты и где был несколько дней назад арестован предполагаемый организатор взрывов в Париже Салах Абдеслам.
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